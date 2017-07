Wat een reactie van Genk na de Europese uitschakeling!

Een pak wijzigingen aan beide kanten. De bezoekende coach Rednic bracht 4 nieuwe namen aan de aftrap, bij Genk kregen we in vergelijking met donderdagavond maar liefst 6 nieuwe jongens. Zo was er een basisplaats voor Walsh, Dewaest, Boëtius, Naranjo, Schrijvers en Heynen. En zij deden het voortreffelijk!

De Genkse 'invallers' maakten er – net als vorige week in Kortrijk – een avondwandeling van. Nog voor het kwartier stond de 2-0 al op het scorebord. Schrijvers liet zijn 11e assist optekenen en voert daarmee die ranglijst aan in de JPL, Walsh trapte hard binnen. Trossard verdubbelde de voorsprong met een heerlijke plaatsbal in de verste hoek. Wat is die jongen sterk bezig!

Naranjo liet de 3-0 liggen in de eerste helft, na de pauze scoorde hij wel heel vlot

Moeskroen kon tegenprikken via Trezeguet, maar het was toch Genk dat naliet om er 3-0 van te maken voor de rust. Met name Naranjo verzuimde te scoren.

Naranjo speelt zich in de kijker

Na de pauze vond de Spanjaard de weg naar doel plots wel héél vlot. Hij maakte er op enkele minuten 3-0 en 5-0 van, het z al hem deugd doen. Tussendoor scoorde Trossard zijn tweede van de avond na knap voorbereidend werk van Pozuelo en Boëtius. De kers op de taart van de Spaanse spits was de 6-0 die hij tegen de touwen duwde na een pass van Samatta.

De Smurfen hadden mogelijkheden om nog meer te scoren, Ryan hield de netten schoon op een knal van Matulevicius. KRC Genk behoudt zo na vier wedstrijden het maximum van de punten en heeft nu al zes punten meer dan zijn eerste achtervolger. Moeskroen blijft achter met 3 op 12.