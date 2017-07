Genk moet de knop omdraaien, na Celta komt Moeskroen

De klap was groot bij Genk donderdagavond na de 1-1 tegen Celta de Vigo. Stuivenberg gaf dan ook ruiterlijk toe dat er wat mentaal oplapwerk aan te pas kwam. Fysiek ook overigens, want sommige jongens raken mogelijk niet tijdig fit.

Het wordt dus uitkijken welke elf spelers de Nederlandse oefenmeester de wei in zal sturen tegen Moeskroen. Vorig weekend voerde hij liefst 7 wissels door en dat pakte heel goed uit tegen Kortrijk.

Het Genkse parcours is met 9 op 9 perfect in play-off 2. Moeskroen wist tot dusver 3 punten te verzamelen en zal zijn huid duur verkopen in de Luminus Arena. "Er is na de reguliere competitie één en ander gewijzigd bij Moeskroen waardoor ze moeilijk in te schatten zijn", klonk het bij Stuivenberg.

