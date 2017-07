KV Kortrijk neemt na dolle slotfase de maat van Roeselare in aangename streekderby

Karim Belhocine liet Idriss Saadi op de bank voor de verplaatsing naar Schiervelde. Bij KSV Roeselare kwamen Baptiste Schmisser en Lukas Van Eenoo opnieuw in de ploeg. Er was echter geen spoor van François Kompany op het wedstrijdblad.

Feestje voor én door De Smet

De eerste helft was er eentje voor Stijn De Smet. De flankaanvaller bewees met twee doelpunten - eentje met de voet en eentje met het hoofd - zijn waarde voor de Kerels. KV Kortrijk was immers slapend aan de partij begonnen.

Van Eenoo was dan weer wel wakker. De voormalige speler van Kortrijk bracht Roeselare zelfs op voorsprong via een heerlijk doelpunt, maar die scheve situatie werd nog voor de rust (1-2) rechtgezet.

Kwaliteitsinjectie

Belhocine - volgend seizoen geen coach meer van KVK - stond als een bezetene te roepen langs de zijlijn. Was hij zijn troepen vergeten waarschuwen voor de tegenprikken van de thuisploeg?

​

We durven het alleszins denken. Roeselare kreeg de kansen, maar vergat er iedere keer iets mee te doen. Al zal ook Yannis Anastasiou (nieuwe coach van Kortrijk, nvdr.) gezien hebben dat de defensie een kwaliteitsinjectie kan gebruiken.

Dolle slotfase

In de slotfase kwam Roeselare dan toch langszij. Uitgerekend Van Eenoo slaagde erin om Thomas Kaminski een tweede keer te kloppen. Maar nog was het niet gedaan...

Mathieu Cornet vergat Roeselare de zege - wat een redding van Kaminski, zeg - te schenken. Aan de overzijde deed Andriy Totovitskiy dan weer wel zijn werk. 2-3 en Kortrijk drie punter rijker. Al is KRC Genk in deze groep al even gaan vliegen...