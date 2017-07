Lierse slaagt waar KV Mechelen, Waasland-Beveren, Standard en STVV faalden

Union startte met vertrouwen en nam de beginfase helemaal voor zijn rekening. Lierse moest zich aanpassen zonder spitsen De Belder en Joachim, maar na een kwartier hadden ze door hoe ze dat moesten doen. Bij de eerste goeie hoekschop werd het hoofd van de boomlange Frédéric Frans gevonden en die werd bijzonder weinig in de weg gelegd.

Lierse nam het spel over en Kasmi dwong Saussez tot een ultieme redding met een schitterende trap. Lierse vergat het echter helemaal af te maken en Union vond in de tweede helft zijn tweede adem. Het werd pompen of verzuipen, maar Union vond de goal deze keer niet.

Lierse deed dat onverwacht wel en het was een absoluut pareltje. Benson rolde op zijn eentje de hele linkerflank van de Brusselaars op en gaf de doelman geen kans met een kanonschot. Daarom komt die jongen volgend seizoen dus best naar eerste klasse... In de slotfase scoorden Elgabas en Martens nog, wat de eindstand op 1-3 bracht.