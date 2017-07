Vanhaezebrouck breekt de 'vloek' van de Gaverbeek, Gent op CL-koers met dank aan miljoenentransfers

Vanhaezebrouck won nog nooit aan de Gaverbeek

Kubo maakt zijn achtste van het seizoen

Kalinic doet de rest, Gent mag nog luidop denken aan plek 2

Hein Vanhaezebrouck had nog nooit gewonnen aan de Gaverbeek. Niet bij Gent, niet bij Genk en ook niet bij KV Kortrijk. Een 'vloek' die hij maar wat graag eens zou willen bezweren, temeer de tweede plaats (en wie weet de eerste) zeker nog op het spel staat bij de Buffalo's. Essevee van zijn kant heeft de Beker van België al binnen en dus hoeft niets meer in play-off 1.

Toch wilde Francky Dury er allerminst van horen dat zijn ploeg al in vakantiestemming zou zijn. "We willen een reactie laten zien, want we zijn wél ernstig bezig", klonk het meermaals. De oefenmeester stuurde wel bij en bracht De fauw in op het middenveld in plaats van Meïté, terwijl ook Mühren mocht starten. Vanhaezebrouck recupereerde Dejaegere, maar de hamstrings van Mitrovic speelden tijdens de opwarming op en zo Troost-Ekong in de verdediging.

De miljoenen van Kubo en Kalinic

Die Troost-Ekong moest in de tweede helft een keertje met zijn kop redding brengen. Alle andere keren had Gent met Lovre Kalinic zijn toren van meer dan 3 miljoen euro wel staan op de plaatsen waar het moest. Ijzersterk in de lucht, goed gepositioneerd in het uitkomen en een paar keer ook met goede parades op inzetten van een hardwerkende Leye & co.

Als je achterin een topper staan hebt, dan moet je voorin maar een keertje scoren om te winnen. Kubo kon een voorzet van Foket tegen de touwen knuffelen op het halfuur, opdracht volbracht. Essevee toonde in de eerste helft niet thuis, maar de reactie na de pauze mocht er meer dan wezen. Al mochten de Buffalo's het zichzelf ook verwijten dat het naliet verder uit te lopen.

Vetpotten van de Champions League?

Coulibaly miste kansen zoals Perbet vorige wedstrijd deed, daar kan Vanhaezebrouck niet tevreden over zijn vermoeden we. En Moses Simon was een uur op zoek naar zichzelf, maar net als Izquierdo voorlopig nog niet de kampioenenmaker van twee seizoenen geleden. Al tellen in deze fase natuurlijk vooral de punten - Coulibaly maakte er in de blessuretijd nog 0-2 van.

Een nieuwe campagne in de Champions League via de tweede plaats? Gent zit wel in die flow om dat te halen. Met dank aan zijn wintertransfers. De miljoenen aan Kubo (8 doelpunten al) en Kalinic (alweer een clean sheet) zijn wel gespendeerd. Zulte Waregem zette alweer zijn voet naast een topclub, maar blijft achter met 2 op 15.