Beerschot-Wilrijk sluit reguliere seizoen af met kleine overwinning na late treffer

Door de ruime voorsprong en de geringe spankracht in de laatste rechte lijn richting play-offs kon Beerschot-trainer Marc Brys opnieuw experimenteren in de thuismatch tegen middenmotor Oudenaarde. Yan De Maeyer kreeg zijn eerste speelminuten van het seizoen en Alex Maes stond voor de gelegenheid centraal op het middenveld. Vlad Rusu kwam ook voor het eerst sinds 11 maart nog eens aan de aftrap.

De sfeer zat er in een zonnig Olympisch Stadion meteen goed in. Placca en Messoudi kwamen in het openingskwartier enkele keren dicht bij een doelpunt, maar de beste kans was voor Jimmy De Jonghe. Zijn kogel vanop zo'n 30 meter spatte uiteen op de dwarsligger. Beerschot-Wilrijk voetbalde voldoende kansen bij elkaar om met een geruststellende voorsprong de rust in te gaan, maar de efficiëntie voorin blijft een zorgenkindje.

Ook Oudenaarde stak af en toe de neus aan het venster. Robbe van Ruyskensvelde kopte nipt naast en Olivier Verstraete kon op slag van rust niet profiteren van een slechte terugspeelbal van Jan Van den Bergh. Het koelde intussen flink af op het Kiel, maar aan doelpunten konden we ons in de eerste helft niet verwarmen: 0-0 halfweg.

Late treffer

Wie na de koffiepauze een stormloop van Beerschot-Wilrijk verwachtte, kwam bedrogen uit. Toen Placca een eerste keer in het kader mikte, was er al bijna een kwartier gespeeld. Jimmy De Jonghe knalde nog een goede mogelijkheid in het zijnet, maar Oudenaarde-doelman Dutoit had in de tweede helft minder werk dan zijn Beerschot-collega Mika Clepkens.

Het sluitstuk van de Mannekes zweefde enkele afstandsschoten van Oudenaarde heerlijk uit zijn kooi. De bezoekers loerden op de counter en leken een hard bevochten punt over de streep te trekken. Maar in de voorlaatste minuut reageerde Fessou Placca het snelst op een hoekschop van Messoudi. Met zijn negende van het seizoen bezorgde hij Beerschot-Wilrijk op de valreep de drie punten. Volgende week begint de eindronde, op het Kiel zijn ze er alvast klaar voor!