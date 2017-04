De Sutter knalt Lokeren naar ruime zege, Geldhof helpt spektakel een handje met cadeaupenalty's

Op Daknam hadden we alvast goeie hoop in een degelijke pot voetbal. De heenwedstrijd leverde immers een aangename 3-3 op tussen Lokeren en Eupen. Ook nu werden we al snel op onze wenken bediend. Lokeren begon sterk en creëerde meteen goeie kansen.

Bij een hoekschop was het meteen bingo voor de thuisploeg. Via Maric kwam de bal tot bij De Sutter en een vrije kopkans in de zestien laat de spits van Lokeren zelden of nooit liggen. Lokeren op een 1-0 voorsprong en de toon gezet voor een leuke voetbalavond.

Ref Geldhof besloot daarna nog wat te helpen om de score aan te dikken. Na een fout van De Ridder op Diagne in de zestien kreeg de aanvallende middenvelder van Lokeren de strafschop méé. Eupen kon het niet geloven, maar de bal ging op de stip, een koud kunstje voor Maric die Van Crombrugge kansloos liet.

Cadeautjes Geldhof

Eentje is geentje, moet Geldhof gedacht hebben en flinterdun contact van Enoh op Onyekuru leverde een nieuwe penalty op. De speler van Eupen ging wel heel graag tegen de grond, amper een minuut na de penalty van Lokeren leek dat verdacht veel op compensatie. Geldhof stapt niet mee in het semi-profstatuut van de scheidsrechters en misschien is dat maar goed ook.

Voor de rust zouden we nog een vierde doelpunt zien in het Lokerse, Hupperts kon De Sutter bereiken en die knalde dankbaar zijn tweede tegen de touwen. Rusten bij 3-1 én zonder Mijat Maric. Hij moest met een blessure van het veld.

Hupperts, dan toch!

Na de koffie kregen we nog steeds een open strijd tussen beide teams en Guus Hupperts slaagde er zowaar in zijn allereerste doelpunt voor Sporting Lokeren te maken. Hupperts, die in het begin van het seizoen vooral uitblonk in gigantische missers, pegelde de bal in de rechterbovenhoek van dichtbij.

Er zat overigens niet al te veel volk in het Daknamstadion, zo’n 2421. Het moet een laagterecord zijn voor een optreden van Natalia. De zangeres zou er later op de avond immers optreden. Het volk dat er was amuseerde zich alvast kostelijk. De fans van Lokeren pakten uit met een polonaise en een mexican wave. Dankzij de ruime zege springt Lokeren naar de tweede plaats in de groep.