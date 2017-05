Higuain schiet Monaco aan flarden, droomfinale tussen Juventus en Real Madrid komt nu wel érg dichtbij

In de aanvangsfase was het aftasten langs beide kanten. Noch Monaco, noch Juventus wilde te veel risico nemen. Mbappé maakte het de defensie van Juve af en toe moeilijk, maar een sterke Buffon hield het wonderkind van Monaco van een doelpunt. Aan de overkant was het na een halfuur wél raak. Na een heerlijke aanval, trapte Higuain de bal uiteindelijk tegen de touwen: 0-1.

Na de pauze probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten, maar dat lukte niet. Monaco moest zijn meerdere erkennen in Juve, dat op het uur opnieuw genadeloos toesloeg. Higuain mocht alleen op doel af en faalde niet: 0-2 en boeken dicht.

Droomfinale

Wellicht is het ook boeken dicht wat betreft de return, want dit Juventus is er niet meteen de ploeg naar om een 0-2 uit de heenmatch zomaar weg te geven. Een droomfinale tussen Juventus en Real Madrid komt zo wel érg dichtbij.