Kan Kortrijk nog een beetje druk op Genk zetten? Waarom we er allemaal op hopen

Niet dat we iets tegen Racing Genk hebben, integendeel, we willen gewoon iets meer spanning in deze play-off 2 krijgen, dat is alles. De Kerels willen na de nederlaag in Genk ook opnieuw aanknopen met een overwinning.

Zo kan het thuis de goeie flow na die fantastische terugkeer tegen Eupen proberen vasthouden. Dat zal het zonder Elohim Rolland moeten doen, de middenvelder is immers geschorst. Wél opnieuw bij de selectie is het jonge talent Tyron Ivanof, die vorige week zijn debuut maakte.

Selectie Kortrijk: Kovacevic, Goutas, De Smet, Chevalier, Saadi, Hoxha, Sifakis, Van der Bruggen, Barbaric, Stojanovic, Galens, Rougeaux, Ouali, Kaminski, Totovytskyi, D’Haene, Van Loo, Ivanof en Sarr.

Na de verloren promotiefinale tegen Antwerp beleefde Roeselare ook nog niet veel plezier aan deze jaargang van play-off 2. Enkel in Eupen werd een punt gehaald, verder werden alle wedstrijden consequent verloren.

Roeselare zal het zonder Mikalël Seoudi, Carlo Damman en François Kompany moeten rooien, daar in Kortrijk. De drie spelers zijn allen geblesseerd.

