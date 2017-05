Malinwa opnieuw zonder spits tegen Waasland-Beveren? Belangrijke pion keert terug in selectie: "Liever Europees dan weekje vakantie"

Malinwa heeft nog een moeilijke uitwedstrijd naar Standard voor de boeg en op de slotspeeldag moet het ook nog naar Stayen, waar mogelijk in een rechtstreeks duel de groepswinst op het spel staat. Belangrijk dus voor Mechelen om tegen Waasland-Beveren alvast de punten thuis te houden.

Dat moet het wel doen zonder een hele resem spelers. Kolovos, De Witte, Moris, Ninis en Claes blijven onbeschikbaar voor het duel met de Waaslanders, terwijl Randall Leal naar het WK voor spelers onder de 20 jaar is vertrokken. De middenvelder liet de voorbije weken wel wat mooie dingen zien, maar wil nu met Costa Rica geschiedenis schrijven.

Nicolas Verdier en Zeljko Filipovic keren dan weer terug in de selectie. Of de Fransman ook meteen zijn plek inneemt diep in de spits? Dat is een vraag waar enkel Yannick Ferrera momenteel het antwoord al op kent. Op de Freethiel koos hij zelfs voor een variant zonder spits in de eerste helft.

Edin Cocalic wil er alles aan doen om ook van Waasland-Beveren te winnen. "Liever Europees voetbal dan een weekje extra vakantie", laat hij optekenen in Het Nieuwsblad. Bij de bezoekers mag Dhont op zijn eerste basisplaats rekenen, De Schutter en Cerigioni zijn buiten strijd.

Wie pakt de punten? Een thuisoverwinning maakt van onze gratis bonus van 80 euro aan 200% meteen 144 euro, een zege van de Waaslanders kan je zelfs niet minder dan 245 euro opleveren.