Anderlecht wil koste wat het kost met 4 punten voorsprong naar Club: "Die 9 op 9 van Brugge zal hen niet doen wankelen"

Blauw-zwart naderde immers tot op 1 punt van paars-wit. Volgende zondag staat de clash tussen Club en Anderlecht op het menu. "Dat Club nu nadert zal Anderlecht niet doen wankelen", blikte analist Eddy Snelders vrijdag bij Play Sports al vooruit. "Anderlecht is het gewoon om elke wedstrijd met druk aan te vatten."

Nuytinck voor Kara

De recordkampioen kan tegen Zulte Waregem niet rekenen op de geschorste Kara. Nuytinck die verlost is van een achillespeesblessure vervangt hem. Ook man in vorm Dendoncker (teen) kan gewoon spelen. Najar is nog steeds out.

Bij Essevee is Dalsgaard terug na zijn medische tests bij de Engelse tweedeklasser Brentford. Dury zal de vleugelverdediger gewoon opstellen in het Park. De geblesseerden Bossut en Gueye zakken niet mee af naar de hoofdstad.

