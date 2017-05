Arsenal knalt dankzij absolute wereldgoal voorbij United en helpt City (mÃ©t beelden)

Door de nederlaag ziet United Manchester City immers uitlopen in de strijd voor de vierde plaats én het bijbehorende Champions League ticket. Op de overwinning van de Gunners was helemaal niets af te dingen. Ze domineerden de hele wedstrijd.

Ondanks het overwicht ging men in The Emirates toch met een brilscore de rust in. Even leek het scenario van Liverpool, een saaie match tegen Southampton vanmiddag waar we verder geen woorden aan vuilmaken, erin te zitten. Maar dan deed Xhaka dit...

Na Xhaka long range goal be this... Small deflection dey but we no care!!! #AFC pic.twitter.com/jiIOVSZYal — Wazobia Arsenal (@ArsenalWazobia) May 7, 2017

Wat een absolute pegel! Welbeck(ex-United) duwde het mes daarna nog wat dieper in de wonde.