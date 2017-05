Oostende en Gent moÃ©ten winnen om hun doelen binnen handbereik te houden

We beginnen met de thuisploeg. KV Oostende krijgt vanmiddag dé kans om over Sporting Charleroi naar de vierde plaats te wippen. Meer zelfs: een West-Vlaamse overwinning zorgt ervoor dat plaats drie opnieuw in het vizier komt.

Maar... die plaats is natuurlijk van KAA Gent. De Buffalo's moeten in hun plaats dan weer winnen om in het spoor van Club Brugge - lees: om uitzicht op de tweede plaats te houden - te blijven.

We verwachten alleszins een leuke pot voetbal. Bij Gent is er namelijk de terugkeer van ene Renato Neto. De middenvelder toonde zich de voorbije seizoenen van levensbelang op grote afspraken.

Yves Vanderhaeghe heeft dan weer meer zorgen dan Hein Vanhaezebrouck. De coach van Oostende mist sowieso Silvio Proto en Fernando Canesin Matos, maar ook Landry Dimata is onzeker met hinder aan de knie.