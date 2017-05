KRC Genk is nu al groepswinnaar

Ook voor deze wedstrijd sleutelde Albert Stuivenberg aan zijn elftal. Trossard en Heynen kregen rust, Brabec was niet speelklaar. Er was een basisstek voor Samatta, Boëtius en Buffel. Bij Eupen keerde Blondelle terug.

Het lijkt wel alsof het scenario voor thuiswedstrijden van Genk in deze play-off 2-campagne op voorhand vastligt. Net als de vorige thuismatchen klommen de Limburgers in de buurt van het kwartier op voorsprong. Ditmaal via een knal van Uronen.

Uronen met een heel mooie goal.

Nog voor het halfuur verdubbelde Samatta die voorsprong na een heerlijke pass van Thomas Buffel. Eupen werd gewoon weggetikt door KRC Genk. Voor de pauze had het zomaar 5-0 kunnen zijn, ware het niet dat Van Crombrugge een wereldpartij keepte. Hij hield Malinovskyi en Boëtius met geweldige reddingen enkele keren van een goal.

Bibberen op het einde

Genk bleef ondanks de voorsprong vooruit voetballen en kansen creëren. Samatta was enkele keren heel dicht bij de 3-0, maar eerst trapte hij naast de bal en daarna kopte hij op de lat. Naarmate de partij vorderde, ging het tempo omlaag.

Met nog een kwartier te gaan bracht Onyekuru Eupen opnieuw de match en pakte Uronen nog een tweede gele kaart. Genk had een goede Ryan nodig om overeind te blijven, onder meer op een knal van Onyekuru, maar het bleef 2-1.

Dankzij deze nieuwe driepunter is Genk al na 7 speeldagen zeker van de groepswinst. De Limburgers walsten doorheen play-off 2 en blijven zo op schema voor een Europees ticket.