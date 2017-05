Chelsea knikkert Middlesbrough uit Premier League en zet zelf grote stap richting titel

Het was al snel duidelijk dat Chelsea het niet al te moeilijk zou hebben met de bezoekers uit Middlesbrough. De thuisploeg domineerde al meteen in de aanvangsfase en dat resulteerde in een 2-0-voorsprong aan de rust. Diego Costa en Marcos Alonso zorgden voor de doelpunten.

Rond het uur legde Matic de partij in een beslissende plooi door er 3-0 van te maken. Daar bleef het uiteindelijk ook bij en zo zet Chelsea een belangrijke stap richting titel. Met nog drie wedstrijden voor de boeg, telt Chelsea zeven punten meer dan eerste achtervolger Tottenham Hotspur. Voor Middlesbrough is het over en uit. Door deze nederlaag degradeert het naar The Championship.