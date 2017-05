WAT. EEN. MATCH!: Ajax bibbert 45 minuten lang, maar kraakt uiteindelijk niet

Ajax leek alles onder controle te hebben en Lyon leek te berusten... Op het halfuur had wonderkid Dolsberg de score al geopend na een slimme ren vanop rechts. 5-1 average over de twee matchen..., dan mag je wel op je lauweren gaan rusten zeker? Nee dus, want op de 45ste minuut en enkele seconden daarna sloeg topschutter Lacazette onverbiddelijk toe.

Eerst op penalty nadat De Ligt hem had geraakt. En in de herneming bij de aftrap na de strafschop ging hij al snel richting doel en scoorde de 2-1. Het hoeft niet gezegd dat Lyon daaruit moed putte en als briesende leeuwen uit de kleedkamer kwam. Het werd eenrichtingsvoetbal waarin het vooral overleven was voor Ajax.

Lyon had nog enkele goeie kansen, maar Van de Beek had een dikke tien minuten voor tijd de kwalificatie in zijn voet, maar hij raakte met een heerlijke trap de kruising. Maar dan: op de tegenaanval een uitstekende voorzet en Ghezzal kopte via een been door de benen van Onana: 3-1 met nog tien minuten en extra tijd te spelen.

En Ajax moest even later met tien verder, want Viergever pikte zijn tweede gele kaart op. En Cornet miste nog de 4-1, de bal ging nipt voorlangs. Maar Ajax sleepte de finale uit de brand.