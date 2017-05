Duel der smaakmakers, zorgen Gano en Benson opnieuw voor het verschil in W-Beveren vs. Lierse?

Die laatste twee vechten zaterdagavond op de Freethiel een onderling duel uit. De heenmatch op het Lisp leverde met vijf goals en een 2-3-zege voor de Leeuwen spektakel op.

Bij W-Beveren is Gano in grote doen. De aanvaller scoorde al vijf keer in de nacompetitie. De Waaslanders kunnen vanavond geen beroep doen op Demir, Buatu, Vanzo, De Schutter, Myny en Schwartz.

Lierse rekent zoals iedere week op een klasseflits van z'n goudhaantje Benson. De Belder gaat dan weer op zoek naar zijn eerste PO2-goal. Vrijdag raakte bekend dat Joachim (knieblessure na duel op training), Buysens (liesproblemen) en Tahiri (schouderblessure op training) dit seizoen niet meer in actie komen.