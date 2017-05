Flitsend Zulte Waregem overklast Oostende helemaal en bewijst Gent een serieuze dienst

Francky Dury begon de match met een verrassing vanjewelste tussen de palen. Hij gaf Louis Bostyn zijn kans, Kenny Steppe zat op de bank. De 23-jarige Bostyn speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor Zulte Waregem op 24 juli 2014, in de voorrondes van de Europa League.

Voor het overige kregen we bij Zulte Waregem én Oostende dezelfde elf tussen de lijnen, min de geschorsten Dalsgaard en Milic uiteraard. De thuisploeg nam meteen de touwtjes in handen en scoorde al na vier minuten. Een uitstekende actie van Leye en Coopman legde de verdediging open.

Kaya, normaal gezien de man van de assists, keek eens goed en legde met zijn 'mindere' linker de bal in het hoekje. De toon was gezet voor een aangename wedstrijd. Kaya zou zelf nog de 2-0 laten liggen, aan de overkant profiteerde Marusic van een blunder van Derijck. 1-1, op een diefje.

Na die gelijkmaker was het opnieuw al Essevee wat de klok sloeg. Vooral Hamalainen eiste een hoofdrol op. Maar liefst drie keer trof hij het doelhout over de volledige wedstrijd. Één keer was het dan toch raak, via het houten been van Dutoit.

Het was nog niet gedaan in een spectaculaire eerste helft, enkele minuten voor tijd kon Leye er vanop vrije trap zelfs nog 3-1 van maken. Ja, koekoek! Met 3-1 werd de rust gehaald. Na een tweede helft waarin vooral kansen gemist werden en opstootjes ontstonden, was dat ook de eindstand.

Zulte Waregem veegt nul weg, Gent profiteert

De goeie reeks van Oostende komt zo tot een einde. Zulte Waregem pakte de allereerste zege in play-off 1 met uitstekend voetbal en helpt AA Gent alvast een handje in de strijd om de derde plaats. We hebben ons vooral uitstekend vermaakt aan de Gaverbeek. Absolute uitblinker Coopman kreeg een applausvervanging, net als Kaya en Leye.