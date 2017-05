Duwt KV Oostende Zulte Waregem nog wat dieper de put in?

De jongens van Francky Dury speelden immers uitstekend op bezoek bij Anderlecht, maar werden daar niet voor beloond. Met de nederlaag tegen Anderlecht verloor Zulte Waregem al vier keer op rij. Het is bovendien de enige ploeg die nog niet kon winnen in play-off 1.

Francky Dury kan niet rekenen op Henrik Dalsgaard, die na de serieuze tackle op Ruud Vormer geschorst is.

Selectie Zulte Waregem: Mühren, Steppe, Lepoint, Bostyn, Cordaro, Ankersen, Hamalainen, Coopman, Denier, De fauw, Baudry, Marrone, Derijck, Bala, Lerager, Leye, Kaya, Naessens, Meïté.

Met twee zeges op een rij tegen Charleroi en AA Gent is KV Oostende wél in vorm. Vooral tegen AA Gent maakten de Kustboys indruk, al lag dat ook aan de verdedigende onmacht van de Buffalo's. Mits een zege kunnen Musona en co. op gelijke hoogte komen van de Buffalo's.

Oostende moet het alvast zonder Proto stellen. De doelman is reeds terug aan het trainen, maar speelklaar is hij nog niet. Antonio Milic is geschorst, Bossaerts en Dimata ontbreken ook. Zorgen dus voor Vanderhaeghe.

Selectie KV Oostende: Dutoit, Ovono, Rozehnal, Godeau, Tomasevic, Antunes, Capon, Marusic, Özkan, Jonckheere, Vandendriessche, Jali, Siani, Berrier, Musona, El Ghanassy, Canesin, Akpala.