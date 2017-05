Gent raakt niet voorbij tien Zebra's en mag Champions League bijna vergeten

AA Gent kreeg van Zulte Waregem daags voordien een mooi cadeau en zou Oostende alvast niet dichterbij zien komen, maar moest zelf wel winnen om dat cadeautje helemaal uit te pakken. Dat moest het toch met een knak in het vertrouwen doen. De nederlaag in Oostende liet sporen na, wees maar zeker.

De thuisploeg begon zonder Kalifa Coulibaly, een zere keel én koorts, net als ondergetekende overigens. Het was er nochtans het weer niet voor. Perbet in de spits dus en Kubo er in een vrije rol achter. Helemaal achterin werd daardoor voor een viermansdefensie gekozen met kapitein Asare eindelijk opnieuw in de basis.

Dolle minuten: rode kaart, afgekeurde goal én buitenspelgoal

Charleroi begon met de gekende opstelling, alleen Willems verving N’Ganga achterin. De Zebra’s hadden het in het begin niet makkelijk en gaven een heleboel corners weg, maar écht gevaarlijk werd Gent pas toen Dejaegere prachtig van zijn man weg draaide en de bal op een schoteltje aan Perbet aanbood. De Fransman stond een fractie buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd.

Het was het eerste wapenfeit in een hele reeks. Even later ging Penneteau hard op de voet van Perbet door, de rode kaart was zijn deel. Toch kwam Charleroi op voorsprong toen een verre vrije trap van Saglik zomaar binnen dwarrelde. Er was positiebuitenspel van Marcq, maar Visser keurde het doelpunt toch goed.

Alweer Kubo

De thuisploeg moest vol aan de bak en het was diezelfde Marcq die even later letterlijk een handje toestak. Hij beging dom handspel in de zestien en Yuya Kubo knalde vanop de stip zijn tiende doelpunt in vijftien wedstrijden binnen. Niet slecht, die winteraankoop, alweer.

De rust werd met een gelijkspel gehaald nadat Mitrovic de twee doelpalen uit frustratie elk een fikse trap verkocht. Beide palen konden overigens de wedstrijd volmaken.

In de tweede helft bleef het een nerveuze bedoening, met veel slordigheden in het Gentse spel en Charleroi dat steeds meer naar achteren ging leunen. Nicolas Penneteau hield zijn team meermaals recht op pogingen van onder meer Foket. Gent moest naar het eind echt iets gaan ondernemen en ene Darko Bjedov werd zowaar vanonder het stof gehaald.

Rood Verstraete

Gescoord werd er echter niet meer aan beide zijden, Louis Verstraete kreeg nog minuten toen Perbet met krampen te maken kreeg, maar hij mocht in de extra tijd alweer met rood naar de kant. Gent houdt de afstand tot Charleroi op vier punten, maar kan niet meer naar boven kijken.