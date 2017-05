Anderlecht kraakt net niet op het veld van Club Brugge en heeft titel nu écht binnen handbereik

Club Brugge leek klaar voor de komst van Anderlecht. Het publiek werd opgewarmd met de spelersbus die door de menigte passeerd en eens in het stadion pompte er luide muziek door de boxen. Een tifo en wat bengaals vuur later kon dé match van dit weekend beginnen.

Hanni verrast iedereen met slimme vrijschop

Club wilde de partij van meet af aan in handen nemen en probeerde de bezoekers dan ook achteruit te duwen. Izquierdo tekende in zijn gekende stijl – naar binnen snijden, mannetje uitkappen en trappen – voor het eerste grote gevaar van de topper. Maar slechts luttele minuten later stond het al 0-1 in het voordeel van Anderlecht.

Vormer reageert met rake vrije trap

Paars-wit kreeg een vrijschop rond het halve maantje en Hanni zette zich achter de bal. Iedereen verwachtte een krul over de muur, maar de Algerijn verraste vriend en vijand door de bal over de grond in de andere hoek te leggen. Een knap kunstje en een vroege voorsprong voor de Brusselaars – bedrukte gezichten bij blauw-zwart.

Het was even heel stil in het Jan Breydelstadion, maar Club Brugge knokte terug. De thuisploeg eiste de bal op en creëerde het meeste gevaar, terwijl Anderlecht op de counter loerde. Aan het einde van de eerste helft, die écht wel kon bekoren, zette Vormer de 1-1 op het scorebord door een vrijschop over de muur en naast een kansloze Boeckx te trappen.

Club grijpt Anderlecht bij de keel, Tielemans mist strafschop!

Club Brugge greep Anderlecht ook aan het begin van de tweede helft bij de keel. De bezoekers geraakten niet onder de druk uit en kampeerden vaak voor, rond en zelfs in hun eigen grote rechthoek. Was het van niet betere kunnen of van niet willen? Wellicht een mix van beiden, want de ploeg van Weiler loerde nog meer dan de voorbije weken op de counter.

Ondanks het feit dat Club duidelijk de betere ploeg was, was het toch Anderlecht dat een enorme kans kreeg om een tweede doelpunt te maken. Nadat Engels de doorgebroken Acheampong onderuit haalde in de zestienmeter, legde scheids Delferière de bal terecht op de stip. Tielemans ging zoals gewoonlijk achter de bal staan, maar Horvath stopte de zwak ingetrapte elfmeter van de middenvelder. Nog steeds 1-1 en dus geen 1-2.

Bengaals vuur op het veld

Na de de penalty ontspoorde het even. De fans van Club Brugge gooiden bengaals vuurwerk en bommetjes op het veld. Het ging er even hevig aan toe en Delferière dreigde er zelfs mee om de wedstrijd stil te leggen. Zover kwam het evenwel niet en de 22 acteurs mochten snel weer verder spelen.

De seconden tikten weg, en dat was uiteraard in het voordeel van Anderlecht. Preud'homme gooide met Wesley en Immers nog twee grote jongens in de strijd, maar ook zij slaagden er niet in om Boeckx te verschalken. Het bleef 1-1 en in de stand volgt Club Brugge nog steeds op vier punten van paars-wit. Anderlecht heeft de titel nu écht binnen handbereik en kan komende donderdag op het veld van Charleroi kampioen worden.