D-day: 'Club terug helemaal titelkandidaat?' of 'Champions Ã  Bruges?'

Michel Preud'homme heeft behalve De Bock en Poulain geen verdere selectieproblemen. Meer nog, MPH kan blijkbaar rekenen op Lior Refaelov, want hij nam de Israëliër op in zijn wedstrijdselectie. In doel zal Ethan Horvath het vertrouwen blijven houden voor Ludovic Butelle.

De vraag die we ons nog stellen is of Preud'homme met de jonge Ahmed Touba op linksachter gaat beginnen of niet. Het alternatief is de meer ervaren Dion Cools, maar die voelt zich beter in zijn sas op rechts. José Izquierdo en Claudemir, die deze week enkele trainingen moesten overslaan, zijn helemaal fit voor de confrontatie.

Stanciu, Bruno

René Weiler heeft ook amper problemen. Hij stapte gisteren al met heel zijn groep op de bus richting afzondering. Een opmerkelijke beslissing, want hij deed dat amper dit seizoen. Bij Weiler zijn er nu niet al te veel vraagtekens. Ondanks alle twijfels die gezaaid werden, zal Lukasz Teodorczyk blijven staan.

Enkel op het middenveld is het uitkijken hoe hij de afwezigheid van Trebel opvangt. Hanni centraal en op links Bruno (of Acheampong?). Of krijgt Nicolae Stanciu nog eens een kans (wat we niet waarschijnlijk achten).

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%! Een gokje bij UNIBET kan je een mooi bedrag opleveren.

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.