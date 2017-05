Bezigheidstherapie op zondag: Schrijvers (alweer) wijst de weg naar 22 op 24 voor Genk en staat naast Tielemans

Genk wilde ongeslagen blijven in play-off 2

Bedrijvige Schrijvers wijst de weg

22 op 24 na makkelijke overwinning op Le Canonnier

Bij Moeskroen viel er deze week een last van de schouders, want de licentie voor eerste klasse A is (eindelijk) binnen dankzij het BAS. Bij Genk ook geen stress meer, want de groepswinst in play-off 2 is al binnen sinds vorig weekend. Toch wilde Stuivenberg doorgaan op het elan, want "We hebben nog niets beet."

Een duidelijke waarschuwing, al kwam dat niet meteen helemaal door op het veld. Moeskroen zette de boel vast en liet Genk gecontroleerd domineren. Zelfs prikte het een paar keer tegen, waarbij Van Durmen het dichtst bij een doelpunt kwam in 45 uiterst makke minuten voetbal.

Inspiratieloos, tempoloos en zonder enige vorm van bitsigheid. Een typische pot voetbal in play-off 2 dus, je kan het de spelers niet eens kwalijk nemen. Of toch, in een wedstrijd als deze kunnen ze zich enkel nog maar eens laten zien met oog op hun verdere carrière. De meest bedrijvige was - zoals al de hele play-offs misschien - Siebe Schrijvers.

De ban werd dan weer gebroken door een individuele actie van Malinovskyi, die zijn dribbel afrondde met de 0-1. Een lepe actie van Schrijvers was daarna voldoende voor de 0-2 via Boëtius, meteen de 12e assist voor de kwieke Limburger. Daarmee komt hij naast Tielemans in de Pro Assist Ranking: het kan een doel worden in de slotweek.

Voor Genk worden de cijfers ondertussen alleen maar indrukwekkender. 22 op 24, een doelsaldo van 22-2 en nog steeds helemaal ongeslagen in play-off 2. Nog twee weken wachten op de match tegen STVV of KV Mechelen en daarna ook nog eens aan de bak in Charleroi of Oostende? "We hebben nog niets beet ..."