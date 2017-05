Kampioen Beerschot-Wilrijk peuzelt Dessel helemaal op in galamatch

Geen Marc Brys op de gala-avond op het Kiel. De succescoach van Beerschot-Wilrijk zat thuis met een longontsteking. Issame Charaï nam de honneurs waar en hij zag z’n ploeg wervelend starten. Na een halfuur was de wedstrijd al gespeeld: Fessou Placca en Simon Vermeiren rolden drie keer de Dessel-defensie op en tekenden samen voor een overtuigende 3-0 ruststand. De 2-0 van Vermeiren kwam er na heerlijk voorbereidend werk van Tom Pietermaat.

Kevin Janssens, die woensdag nog de gelijkmaker maakte tegen Beerschot-Wilrijk, beleefde overigens een rotavond in het Olympisch Stadion. De ex-middenvelder van Lierse had zich na de verloren thuismatch tegen Beerschot-Wilrijk negatief uitgelaten over de scheidsrechter. Hij werd voortdurend op de korrel genomen door de Beerschot-aanhang en kreeg helemaal niets klaar in de eerste helft. Het thuispubliek genoot met volle teugen.

Hattrick Vermeiren

Na de pauze ging Beerschot-Wilrijk door op z'n elan. Gelegenheidsdoelman Quintijn Steelant moest eerst nog een vrijschop van ex-Beerschotter Mike Smet uit z'n doel zweven, maar nadien volgde een nieuw hoofdstuk in de grote Simon Vermeiren show. Hij nam een voorzet van Pereira in één tijd op de slof en knalde via de lat zijn derde van de avond tegen de touwen: 4-0. De diepe spits is nog niet zeker van een verlengd verblijf bij de Antwerpse promovendus, maar solliciteerde met zijn eerste hattrick in paars-wit nadrukkelijk naar een nieuw contract.

Twintig minuten voor tijd ging iedereen nog eens op de banken staan. De Nederlandse rots in de branding Arjan Swinkels kreeg een applausvervanging, Denis Prychynenko was zijn vervanger. Even later mocht ook hattrick-held Vermeiren naar de kant. Intussen rolde de wave van de tribunes. Jong en oud danste het laatste fluitsignaal tegemoet, Beerschot-Wilrijk boekte zijn 30ste zege in 34 competitiewedstrijden. De aangekondigde pitch invasion was de kers op de taart. Spelers, bestuur en supporters zijn klaar voor een wilde feestnacht!