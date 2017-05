Kortrijk en Lokeren zorgen voor zinderende match met acht(!) goals

Het begin van Kortrijk-Lokeren stond helemaal in het teken van de afscheidnemende Pavlovic. De trouwe krijger kreeg voor de gelegenheid nog eens een basisplaats én een mooi afscheid met heel wat ex-coaches en ploegmaats. Bekijk hier nog eens hoe dat in z’n werk ging.

Daarna kregen we toch een hele tijd schrik dat we naar een échte eindeseizoenswedstrijd aan het kijken waren. Zo van die types zonder goed voetbal. Dat was 35 minuten lang het geval, al had Jovan Stojanovic de thuisploeg al vroeg op voorsprong gebracht na een geweldige actie van Rolland.

Maar daarna schakelden De Ridder en co. een versnelling hoger. In amper zes minuten ging het via Hupperts, De Sutter en Persoons immers naar 1-3, ook de ruststand. En wat een goals zaten erbij. De Ridder tekende voor een magistrale doorsteekpass naar Hupperts en leverde ook de loepzuivere assist op het hoofd van Persoons af.

Maar de goal van Tom De Sutter sloeg alles. Na een mooie één-twee met Terki legde hij van erg ver aan. Buitenkantje rechts, wát een goal. Na de koffie gingen we gelukkig op dat elan door. Mercier zorgde op aangeven van Stojanovic –goeie match van de nieuwkomer- voor de aansluitingstreffer, maar aan de overkant vond Enoh een gaatje tussen de benen van Kaminski.

2-4 en alles te herdoen voor KVK. De Kerels gingen ermee aan de slag, in amper drie minuten knalden invaller Saadi en Kovacevic –die tot nu toe enkel own-goals lukte- de 4-4 op het bord. Ortwin De Wolf was kansloos. Ortwin wie? De Wolf, 21, maakte zijn debuut tussen de palen bij Lokeren.

Barry Boubacar Copa was in geen velden of wegen te bespeuren. Wellicht krijgt hij dit weekend wel zijn mooi afscheid op Daknam. We hopen het alvast voor hem. Met 4-4 werd het rugnummer van Pavlovic, 8, mooi gehaald en die score bleef dan ook op het bord. Ook de arbitrage leek op de hoogte, want een volledig geldig doelpunt van Saadi werd nog afgekeurd.