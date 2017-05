Genk blijft maar winnen en pakt 25 op 27

Beide coaches sleutelden aan hun team. Zo posteerde Stuivenberg Nordin Jackers onder de lat en was er ook een basisplaats voor Naranjo. Bij Roeselare kwamen Lecomte, Damman en Grisez in de ploeg.

Meer dan 11.000 supporters kwamen opdagen op een woesdagavond voor een wedstrijd in play-off 2 die geen enkel belang meer had. En ze werden beloond met 3 goals voor de pauze. De tweede helft was dan wel weer een heel stuk minder.

Al na 5 minuten had Genk kunnen scoren, maar doelman Coppens hield zijn team met een geweldige reflex overeind op een kopbal van Heynen. Het was uiteindelijk wachten tot halfweg de eerste helft op de openingstreffer. Brabec kopte de hoekschop van Malinovskyi overhoeks binnen.

Het was de Oekraïner die ook voor de tweede assist zorgde en die was nog mooier dan de eerste, maar ook de afwerking van Thomas Buffel mocht gezien worden. Een goal die nodig was, want even voordien had Cornet met een stevige kopbal de bordjes in evenwicht gebracht. 2-1 was meteen de ruststand.

De tweede helft had werkelijks niets meer in petto. Het tempo verdween volledig uit de wedstrijd en we moesten tot minuut 77 wachten om een kans te noteren. Nordin Jackers moest zich helemaal uitrekken om Ibou van een doelpunt te houden. Even drukte Genk het gaspedaal in, Naranjo met de voorzet en Boëtius met de 3-1. Weg spanning, boeken dicht voor Roeselare. Genk dendert verder met nu al 25 op 27.