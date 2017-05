AA Gent vuurt met knalprestatie serieus waarschuwingsschot af richting Brugge

In Gent was alles aanwezig voor een leuke voetbalavond: een net nat genoeg geregend veld, vuurwerk voor de wedstrijd én de derde plaats (of misschien meer) op het spel. De Ghelamco Arena was er klaar voor en werd op haar wenken bediend. Gent nam de wedstrijd resoluut in handen.

Dat resulteerde in het begin in een karrenvracht aan hoekschoppen en vrije trappen. Milicevic zwiepte ze allemaal de zestien in en na goed twintig minuten kopte Coulibaly er eentje los de kruising in. Het feestje in de Ghelamco Arena kon beginnen.

Arme Bostyn

Het moet gezegd, Zulte Waregem was een beleefde gast, de jongens van Dury ondernamen niet veel om het feestje van de Gentenaars te verbrodden. Alle duels waren haast voor de thuisploeg en de kansen van Zulte Waregem waren op de vingers van één hand te tellen. Aan de overkant lag dat anders.

Saief liep twee keer iedereen voorbij, de tweede keer was het bingo. Kalu speelde iets te ver voor Coulibaly, maar de Israëliër dook voorbij een slapende Derijck naar de tweede paal en knalde binnen, meteen de ruststand.

Derijck mocht in de kleedkamer verder slapen, Dalsgaard kwam hem vervangen. Kalinic moest in het begin van de tweede helft enkele keren ingrijpen, maar na goed tien minuten was het alweer gedaan met de aanvalsdrang van de West-Vlamingen.

Gent duwde door en Kalu kreeg een uitstekende bal van Kubo, hij fusilleerde Bostyn, die alweer in de basis stond. Of hij het zo plezierig vond als tegen Oostende, waar Zulte Waregem wél op de afspraak was, valt af te wachten. Enkele minuten later stond het immers 4-0 via alweer Coulibaly.

Leye milderde nog tot 4-1 en ook Dalsgaard kon nog profiteren van een onoordeelkundige kopbal van Gershon, maar toen stond de vijfde voor Gent al op het bord. Na zijn eerste assist scoorde Yuya Kubo ook zijn elfde doelpunt in Gentse loondienst. Dankzij de uitslag in Oostende gaat het in Brugge nog om de tweede plaats én de Champions League. Van de derde plaats is Gent definitief zeker.