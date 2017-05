Teodorczyk maakt Anderlecht kampioen met zijn enige doelpunten in de play-offs

Je zag het bij de rust velen bij Anderlecht denken: "Wat als we het moeten gaan afmaken tegen Oostende in de laatste match?" Na de eerste helft was het immers herbronnen bij paars-wit. Zelf maakten ze weinig klaar en dan gingen ook nog een paar sterkhouders van het seizoen in de fout.

Mazzu gebruikt eigen wapen tegen Anderlecht

In Charleroi zagen we het angstzweet uitbreken bij vele bestuurders. Het klopte gewoon niet in de eerst helft. Mazzu, uitgekookt als hij is, liet Anderlecht uit zijn comfort zone kruipen. De bal die kregen ze, maar eens aan de zestien was het gedaan met lachen. Heel Charleroi verdedigde... Het recept van de landskampioen tegen hen gebruikt.

Dat kwam heel goed tot uiting bij de 1-0. Penneteau met een lange uittrap en drie spelers van Anderlecht die zich lieten aftroeven. Ten eerste Kara, die zich liet kloppen in de lucht tegen Pollet. Daarna Spajic, die zijn tackle miste op de doorgelopen Bedia. En dan nog Boeckx, die onnodig ver was uitgekomen. Bedia nam het in dank aan en scoorde vanuit een scherpe hoek.

Geen goeie Tielemans

1-0 in het Stade du Pays de Charleroi, dan weet je het wel: een heel moeilijke taak om dan minstens nog twee keer te scoren. Maar de fans konden zich aan één ding optrekken: Club Brugge was op dat moment net ook op achterstand gekomen in Oostende. Charleroi stookte tijdens de rust het vuur - letterlijk - nog wat op. Nooit zoveel vuurwerk uit een spionkop zien komen.

Maar blijkbaar was dat meer motivatie voor Anderlecht dan voor Charleroi. Paars-wit ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon deze keer niet rekenen op een Tielemans op niveau.

René Weiler schuwde echter de zware beslissing niet en haalde hem nog voor het uur naar de kant. Toch wel ballen die Zwitser hoor! En nog geen twee minuten later was het kassa. Obradovic, de enige met een goeie voorzet, zwiepte de bal voor en Teodorczyk maakte een einde aan zijn droge periode van 9 matchen.

Maar in Oostende werd het vijf minuten later ook 1-1. De stress laaide weer op in de eretribune en in de kop achter Frank Boeckx. Anderlecht ging vol voor de winst en kwam eindelijk ook aan meer kansen. En ineens was daar de goeie dieptepass van Hanni op Teodorczyk, die oog in oog met Penneteau niet miste: 1-2.

En even later ook 2-1 in Oostende. Gedaan! En moest daar nog twijfel over bestaan hebben, dan nam invaller Bruno die helemaal weg met de 1-3. Anderlecht bracht een wel heel slopende titelstrijd tot een goed einde!