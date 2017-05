Racing Genk is gewaarschuwd: niet KV Mechelen maar wÃ©l STVV zorgt voor 7-0-monsterscore op Stayen

Een 0-6, 1-7 of 2-8. Scores die stuk voor stuk voldoende waren voor Mechelen om de finaleplaats van Sint-Truiden alsnog af te snoepen. IJdele hoop op een mirakel, want na een dik kwartier stonden de bezoekers al 3-0 in het krijt.

Nummer 8 voor Vetokele, 14 voor Gerkens

Igor Vetokele opende in minuut 6 de debatten. De aanvaller mocht alleen op Colin Coosemans af en liet zijn achtste seizoenstreffer niet liggen. De kans op een vijftiende clean sheet voor de Mechelse goalie ging in rook op.

Croizet al vroeg naar de kant

De Truiense efficiëntie liet het vanavond allesbehalve afweten. Ruben Fernandes buffelde op een corner de 2-0 binnen. Pieter Gerkens scoorde vanop afstand zijn veertiende van het seizoen.

Gek genoeg hebben we dan nog niet alle Haspengouwse mogelijkheden van het eerste kwart vermeld. Malinwa kon tot dan nog niet dreigen en Yannick Ferrera greep drastisch in. De oefenmeester haalde Yohan Croizet naar de kant voor Jeff Callebaut. Die liep zonder zijn trainer een blik te gunnen naar binnen.

Geen penalty voor Pirard

KV nam het commando even over, maar bleef ruimte weggeven achterin. Stef Peeters liet met de buitenkant van zijn geliefkoosde linker de 4-0 liggen. En ook Cristian Ceballos kon een onoordeelkundige uitkomst van Coosemans niet afstraffen. De 3-0 aan de koffie was allesbehalve overdreven.

Mechelen toonde zich even na rust met een afstandsschot van Ahmed El Messaoudi. Toch lieten de uitbraken van de thuisploeg niet lang op zich wachten. Gerkens werd foutief afgestopt in de zestien, waarna het publiek Lucas Pirard richting penaltystip schreeuwde. Uiteindelijk nam Ceballos de 4-0 voor zijn rekening.

Osaguona schlemiel van de avond

Ondertussen ging het van kwaad naar erger met de Mechelse malaise. Christian Osaguona, pas op het veld gekomen, kreeg geel na een te drieste ingreep op Sacha Kotysch. Toen de Nigeriaan verhaal ging halen bij Jonathan Lardot, duwde die hem prompt een tweede gele kaart onder de neus.

Het slotakkoord was voor Kurt Abrahams. De Zuid-Afrikaan legde met een hattrick de 5-0, 6-0 én 7-0 binnen, net de score die Mechelen nodig had. STVV kreeg dankzij deze gala-avond een boost van vertrouwen richting volgende week zaterdag. Racing Genk is bij dezen gewaarschuwd.