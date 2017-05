Standard morst heel lang met de kansen, maar sluit het seizoen wel af met een verdienstelijke 9 op 9

In een saai openingkwartier viel er nauwelijks een kans te noteren, behalve dan een kopbal van Sa die te zwak was om Vanhamel in moeilijkheden te brengen. Diezelfde Sa schudde Sclessin even voor halfweg wakker. Hij draaide goed weg van zijn dichtste bewaker, maar de Lierse-doelman ging goed plat.

Standard nam het spel helemaal in handen. Even later was het wel raak. Sa - voor de match nog gehuldigd als topschutter bij de Rouches - draaide opnieuw prima weg en liet Vanhamel kansloos met een schot in de verste hoek.

Lierse kon daar nauwelijks iets tegenover zetten, behalve een schot van Vinck dat naast ging. Standard had de touwtjes stevig in handen. Edmilson krulde een vrije trap nipt naast, Emond kreeg in de extra tijd nog dé kans op de 2-0, maar de aanvaller liet de 2-0 onbegrijpelijk liggen voor een lege goal.

De thuisploeg kon met een 1-0 voorsprong naar de kleedkamers. Na de pauze waren de Rouches opnieuw gevaarlijk, de kansen werden opgestapeld. Emond plaatste de bal naast, Edmilson trapte te centraal om Vanhamel écht te verontrusten. Vanhamel pakte uit met een prima parade op een nieuw schot van Edmilson.

Emond kreeg nog een dot van een kans na goed voorbereidend werk van Goreux, maar zijn kopbal ging nipt naast. En ook even later verknoeide hij een huizenhoge kans na een knap hakje van Sa. Invaller Legear plaatste de bal dan weer nipt naast. Standard morste met de kansen.

Lierse mengde zich dan toch in de debatten. El Gabas zijn harde schot zoefde nipt naast, Bodart kende geen problemen met een schotje van Kasmi. Maar een tweede doelpunt van de Luikenaars bleef uit.

Lierse kwam

Lierse was in het slot nog de gevaarlijkste ploeg. De Belder kon tot twee keer toe koppen, bij de tweede poging moest Bodart uitpakken met een geweldige parade.

De goal viel echter nog aan de overkant. Legear speelde op het juiste moment die andere invaller Marin vrij en die bleef koelbloedig alleen voor Vanhamel, 0-2. Zo hebben de Rouches het rampseizoen dan toch een beetje in schoonheid afgesloten.