Essevee gaat eruit met een knal (inclusief tifo?), een feestje Ã©n een verkiezing op de Markt

De fans zijn alvast in volle voorbereiding om hun helden nog een laatste keer toe te zingen. Daarbij wordt zelfs her en der gewag gemaakt van een grootse tifo, al blijven de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Na het treffen met Charleroi is er in ieder geval wél al een zekerheid: een volksfeestje op de Grote Markt van Waregem, waar de speler van het jaar zal worden gekozen in samenwerking met supportersclub De Klauwaert. Wie volgt Mbaye Leye op? De Beker van België zal overigens in de sfeertribune te vinden zijn tijdens de partij.

Er staat niets meer op het spel, maar bij Essevee zijn ze duidelijk: ze willen hun fans ook nog iets schenken op het einde van een mooi seizoen. Voor Charleroi is Europees voetbal ook niet meer mogelijk, maar als ze niet verliezen zijn zij wel vijfde. Met oog op de tv-gelden is dat ook nog belangrijk.

