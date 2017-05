Jonkies van Ajax gaan ten onder: Fellaini zorgt met assist voor winst in Europa League

José Mourinho wilde de Champions League in en via de competitie kon dat niet meer gebeuren. En dus moest de Europa League gewonnen worden; In de finale tegen een jong Ajax was het dan ook do or die voor de Portugese coach.

Marouane Fellaini mocht in de basis beginnen en was in de eerste helft ook vaak het aanspeelpunt in de lucht, terwijl de Amsterdammers vooral de voetballende oplossing gingen zoeken.

Opmerkelijk: na enkele wissels bij Ajax was Veltman de meest ervaren man bij de Ajacieden. Wetende dat die 25 jaar jong is, kan je ook al gokken dat er misschien iets té weinig ervaring op het veld stond.

Pogba schoot United op voorsprong via het achterbeen van Sanchez - en op aangeven van Fellaini. En vlak na de rust werkte Mkhitaryan van dichtbij de 0-2 tegen de touwen met een halve omhaal, nadat Smalling op een corner het duel had gewonnen. Lingard miste nog dé kans op de 0-3, eigenlijk kon Ajax nooit aanspraak maken op een doelpunt.

Pingelen, dat kunnen ze wel. Voetballen? Dat ook. Maar in een serene sfeer - de aanslagen in Manchester eerder in de week hingen als een sombere gloed over de match. We gaan van de jonkies uit Amsterdam de komende jaren wel nog mooie dingen zien doen, zoveel is duidelijk.