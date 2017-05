Europa lonkt nog steeds voor Genk (maar wat een geklungel bij STVV)

Vooraf waren we toch wel zwaar benieuwd hoe die match tussen Genk en STVV ging uitdraaien. Collega's in de perszaal verwachtten een karrevracht aan doelpunt terwijl wij het hielden op hopelijk een goeie match. Het kon immers alle kanten uit tussen de twee ploegen die mogelijk zelfs het beste voetbal van het seizoen serveerden de laatste maanden.

Dussaut de mist in, Buffel maakt af

Genk maakte vanaf in het begin duidelijk dat het STVV geen millimeter ruimte wou geven om te voetballen, terwijl de Truienaars eerder in blok hun gouwgenoot opwachtten. Genk wou er bij een temperatuur van +30 snel komaf mee maken, maar Samatta liet een eerste kans liggen.

Ceballos en Dussaut hadden een paar kansen, maar de Genkies voetbalden toch het best. Of moeten we zeggen het minst slordig? Want STVV had wel wat problemen om de bal deftig te behandelen. Na de drankpauze was het bingo. Uitblinker Boëtius trok de bal voor - Dussaut was nergens te bekennen - en Buffel werkte voor doel héél cool af in de verste hoek. De oude krijger kan gerust nog een seizoentje mee hoor!

Bolingoli in de fout, koud kunstje voor Boëtius

STVV probeerde er met snelle uitbraken iets aan te doen, maar die slordigheden in de balcontroles fnuikten menige kans. En dan ging die andere flankverdediger aan het klungelen. Bollingoli gaf de bal recht in de voeten van Samatta. Die bediende Schrijvers en die moet je dan weer niet leren een bal in één tijd in de voeten van een maat te krijgen. Boëtius kon alleen voor Pirard niet meer missen: 2-0.

De Nederlandse winger van Genk speelde echt wel een goeie match en die kan naar volgend seizoen echt wel belangrijk worden als stand in voor Trossard en Buffel. Die 1,5 miljoen, daar zouden wij niet aan twijfelen als we zo vrij mogen zijn om Genk een goeie raad te geven.

Heel de verdediging in de fout

Maar de rode draad doorheen heel de match was het geblunder achterin bij STVV. Ook in de tweede helft, want na tien minuten keek heel de defensie naar elkaar op een lange bal van Brabec. Samatta maakte het heerlijk af met een subtiele lob over Pirard, maar ongelooflijk hoe de Truienaars zich lieten afslachten. Wilden ze op vakantie?

Genk vond het welletjes en drukte niet meer door, waardoor het spelbeeld in evenwicht kwam. Het was een dik halfuur wachten op het laatste fluitsignaal, want de match was allang gespeeld. STVV deed vooral aan schadebeperking. Genk moet nu afrekenen met Oostende om Europa in te kunnen.