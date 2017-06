Batsman en Big Fella krijgen de aanhang weer achter de Rode Duivels, en wissen zo bijzonder vreemde flater van De Bruyne uit

Roberto Martinez koos voor een experimentele basisploeg bij afwezigheid van Eden Hazard. Dries Mertens startte op de bank met het oog op vrijdag, Michy Batshuayi kreeg een stek naast Romelu Lukaku in een 3-4-1-2. En dan was er nog de aanvoerderskwestie. Niet vicekapitein Jan Vertonghen, maar wel Vincent Kompany nam de band van Eden over. (Lees verder)

De meester en zijn leerling

Lukaku liet in de beginminuten zien dat hij en niemand anders nog steeds de aanvalsleider is. Big Rom zoog alle ballen naar zich toe, Batshuayi stal met de ogen. Mét succes, want kort voor het halfuur legde de aanvaller van Chelsea de 1-0 als een echte killer binnen. De roodhemden bleven domineren, tot 4 minuten later de gelijkmaker op merkwaardige wijze uit de lucht viel.

Kompany sust de fans

Thibaut Courtois wilde met een korte pass tot bij Kevin De Bruyne verzorgd uitvoetballen, maar die werd niet gecoacht. De Drongenaar liet zich de kaas van het brood eten en Michaël Krmencik profiteerde: 1-1. KDB, die bijzonder laag op het veld acteerde, voelde zich in de steek gelaten door zijn teammaats, de fans staken een fluitconcert af. Kompany moest een eerste keer in actie schieten om de aanhang weer achter de ploeg te krijgen.

De Duivels waren even van slag en Tsjechië rook nu bloed. De rechterflank van Nacer Chadli werd helemaal opgerold. Ruwe diamant Patrik Schik deponeerde zijn poging op de paal. De achterhoede stond bij momenten te trillen op de benen.

Geen 3-1 van Benteke, Tsjechen treffen alweer de paal

Martinez maakte aan de rust gebruik van zijn zes wissels en gooide meteen vijf frisse jongens tussen de lijnen. Dat loonde. Kevin Mirallas trapte via invallersdoelman Jiri Pavlenka op de paal. Op de corner die volgde vond Dries Mertens de kruin van Marouane Fellaini voor 2-1.

De tweede helft kabbelde in vakantiemodus verder, tot iedereen wakker schrok bij een schot van Tomas Soucek. Net als landgenoot Schik vond hij de paal. Christian Benteke liet in het slot dé kans op de 3-1 nog liggen. Opdracht volbracht dus voor de Duivels, die vrijdag met een zege in Estland het voetbaljaar in stijl kunnen afsluiten.