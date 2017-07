AA Gent in extremis de boot in tegen Balotelli en co.

Gent had zin in de oefenmatch tegen Nice, alle plaatsen die niet door abonnees ingenomen werden, raakten snel uitverkocht. Uiteindelijk was bijna 14.000 man aanwezig voor de galawedstrijd tegen de Franse topclub met jongens als Dante en Balotelli.

Die eerste lijkt al wat meer op zijn retour dan die tweede. Dante werd langs alle kanten voorbijgelopen, Balotelli pakte uit met een zwabberbal op vrije trap waar Kalinic het lastig mee had. De kapitein van Gent (in afwezigheid van Asare) pakte ook de rebound.

De videoref was aanwezig in Gent

Na goed tien minuten kwamen de Buffalo’s toch wat in de wedstrijd en in minuut dertien, niet voor iedereen een ongeluksgetal, was het bingo. Dejaegere ging Dante voorbij alsof het een trainingskegel was en keek klaar. Verstraete hoefde maar aan de tweede paal te controleren en binnen te schuiven.

Boezemvrienden doen het

Knap van de boezemvrienden, maar daarna ging de schwung er weer wat uit. Daar kon Balotelli van profiteren door vlak voor rust een voorzet door de benen van Kalinic te werken. Even dacht men aan buitenspel, maar de videoref greep niet in.

Balotelli!

1-1 bij de rust, maar daar kwam na de koffie al snel verandering in. Souquet legde de Ghelamco Arena even het zwijgen op. Gent kwam er daarna nog door en Dejaegere onderstreepte zijn goeie match met een prachtbal op Simon, die moest maar voorbij de doelman verlengen.

Koïta kwam er al vroeg in, maar echt doorzetten kon hij zich niet. Voor Raskin was de speeltijd te kort om een echt oordeel te kunnen vellen. Het leek overigens af te stevenen op een gelijkspel, maar Plea besliste daar in extra tijd anders over.

Opstelling Gent (3-4-3): Kalinic, Gigot, Mitrovic, De Smet, Birger Verstraete, Thomas Matton, Damien Marcq, Anderson Esiti, Brecht Dejaegere, Moses Simon en Sylla.

Invallers: 59’: Koïta voor Matton, 79’: Kalu voor Mitrovic, Raskin voor Esiti en Louis Verstraete voor Moses Simon.

Doelpunten: 13’ Birger Verstraete, 42’ Mario Balotelli, 52’ Souquet, 69’ Simon, 91’ Plea