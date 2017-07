D-day voor Club Brugge (nú al)

Laat ons duidelijk zijn, met een 2-1 voorsprong kom je ginds in Istanbul niet weg. Dat hebben wel al meerdere Belgische teams mogen ondervinden. Neen, de opdracht is duidelijk, achteraan alles dicht en liefst twee doelpunten.

Dat heeft Club Brugge nodig om kans te maken op een mooie affiche in de volgende voorronde. De poulefase van de Champions League halen is schier onmogelijk in het niet-kampioenenspoor, maar een mooie tegenstander met als troostprijs de Europa League, is zo slecht niet.

Kennismaking met coach Ivan

Denk maar aan de komst van Manchester United van twee jaar terug. Het wordt voor het Brugse publiek vooral een eerste échte kennismaking -de Brugse Metten uitgenomen- met de coach Ivan Leko.

De speler kenden ze al, maar nu is het afwachten of hij hen in deze rol ook kan overtuigen. Acolatse en Poulain zijn er alvast niet bij door blessures, wellicht komen Mechele, Engels en Denswil met drie centraal achterin in actie.