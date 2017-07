Mr. Europe redt héél matig AA Gent, maar nog héél veel werk in Oostenrijk

Met de Europese wedstrijd tegen het Oostenrijkse Altach luidde AA Gent het seizoen 2017-2018 in. Vanhaezebrouck had vooraf gewaarschuwd voor de kracht en het métier van de Oostenrijkers, maar toch lieten de Buffalo's zich verrassen.

Vergeet overwinteren, laat Gent maar eerst 'overzomeren'

Na slecht reageren op een vrije trap van Altach moest Kalinic al na vijf minuten tussenbeide komen. De bal kwam opnieuw voor doel en Ngwat-Mahop mocht vrij inkoppen. De toch voor driekwart volgelopen Ghelamco Arena schrok al snel. Het zou toch niet nu al afgelopen zijn met die Europese campagne?

Overwinteren is immers stilaan een gewoonte geworden, daar in het Gentse. Wel, de kans bestaat dat de Buffalo's niet eens overzomeren, als we het met uw permissie zo mogen noemen. Altach heeft er namelijk het handje van om een snelle voorsprong zelden of nooit uit handen te geven. Dat was ook een punt waar Vanhaezebrouck voor waarschuwde.

Gent trok zich voor de rust nog op aan kansen van onder meer Dejaegere, maar het was een sterke Moses Simon die met een verschroeiend schot op de lat voor de grootste Gentse mogelijkheid zorgde. Bezoekende doelman Kobras kwam nog weg met geel voor handspel buiten de zestien.

In de tweede helft moest het beter bij Gent, maar in de eerste twintig minuten was het Altach dat enkele keren dichtbij de 0-2 kwam. De grootste kans was voor Ngamaleu, die pardoes zijn vrijstaande ploegmaat vergat.

Marcqske Vertonghen

Hét kantelpunt was de vervanging van Marcq. De middenvelder maakte werkelijk niets klaar en grossierde in foute inspeelpasses. Coulibaly kwam hem vervangen en deed wat Coulibaly altijd doet in Europese matchen. Scoren. Hij zorgde ervoor dat Gent herleefde, maar een tweede doelpunt kwam er niet meer.