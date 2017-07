Zowel Mazzu als Anastasiou moeten moeilijke keuzes maken

Felice Mazzu moet immers gaan kiezen of hij Clinton Mata, die nog steeds op een transfer aast, op de bank of op het veld zet. Zoals steeds heeft Mazzu zijn team ook weer gebouwd rond razensnelle flankspelers. Lukebakio is daar nieuw in, maar van de huurling van Anderlecht wordt wel redelijk veel verwacht. Kan hij meteen zijn kunnen tonen?

Bij Kortrijk is het dan weer uitkijken wie Yannis Anastasiou in doel zet. Met Bruzesse en Kaminski heeft hij twee evenwaardige doelmannen. De verwachting is dat hij toch voor Kaminski kiest. Kortrijk wordt door buitenstaanders een moeilijk seizoen voorspeld, maar insiders geloven dat ze makkelijk uit de degradatiezone zullen blijven.

