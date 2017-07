Verfrissend Zulte Waregem trapt het mandje van Eupen meteen helemaal aan flarden

Dominant Zulte Waregem zet nieuw seizoen goed in

Bostyn moet penalty redden, daarna gaat het vlot

Eupen trapt geen deuk in pakje boter

"Dit is een oefenmatch, dit is een oefenmatch" en "Feestje op de bus, ole ole." De supporters van Zulte Waregem lieten halfweg de tweede helft al weten wat ze dachten van de wedstrijd en van de erg lange terugreis met de bus.

Nochtans had het zomaar ook anders kunnen lopen, want halfweg de eerste helft moest Louis Bostyn - hij kreeg de voorkeur op Leali - een elfmeter redden die hij zelf had veroorzaakt met een fout op Ocansey. Niet dat Eupen toen al echt gevaarlijk was geweest, maar toch: een voorsprong had hen vleugels kunnen geven.

Meteen op de afspraak

Essevee was echter van meet af aan baas. Aanvallend was er veel animatie, met voortdurende positiewissels. De jonge Ivan Saponjic torst de druk van heel Zulte en Waregem op de piepjonge schouders: hij moet Mbaye Leye (in de B- of Z-kern) doen vergeten.

En dat deed hij ook: in de eerste helft met veel druk op de verdediging, na de pauze met twee doelpunten. Eentje vanop de stip - koeltjes onder Van Crombrugge geschoven - en eentje na geblunder achterin bij Eupen.

Saponjic geeft visitekaartje af

In de eerste helft had De fauw er - op een typische Esseveemanier op aangeven van Derijck, beiden met het hoofd - al 0-1 van gemaakt, tussen de twee goals van Saponjic door kon De Pauw de netten ook eens bol zetten.

Het vernieuwde Essevee maakte zo meteen de nodige indruk - de 0-5 van Coopman was een enig mooi orgelpunt - al toonde Eupen zich een al bij al amechtige sparringspartner. Toch lijkt er ook opnieuw wel wat muziek in dit team te gaan zitten, al zullen de volgende tests meer moeten zeggen - want nu moesten ze allerminst Atemlos durch die nacht - om het met Hélène Fischer te zeggen.