Meteen een kans voor Juventus-doelman in openingsmatch? "Hij valt op met zijn reflexen"

In het nieuwe seizoen wordt het afwachten wat Essevee kan laten zien. Maar liefst 14 nieuwkomers kwamen naar de Gaverbeek, terwijl met Dalsgaard, Meïté, Lerager en de dienstweigerende Leye flink wat kwaliteit niet meer te zien zal zijn.

Onder de lat neemt - meer dan waarschijnlijk - aanwinst Leali plaats, die deze week pas gehuurd werd van Juventus met aankoopoptie. De Italiaanse doelman moet waarschijnlijk meteen in doel staan, want Bossut is niet fit en Steppe vertrok.

"Hij valt op met zijn gestalte en reflexen", aldus Francky Dury in HLN voorafgaand aan de seizoensopener. "Maar als iedereen fit is, is de concurrentie open." Toch gaat het met de buikspieren van Sammy Bossut - een blessure opgelopen tijdens de bekerfinale - nog niet helemaal goed.

Madu (enkel), De Mets (voet – teen) en Kastanos (hamstring) zijn er ook niet bij in Eupen, waar ook de thuisploeg met flink wat nieuwelingen aan het seizoen zal beginnen. Hun jeugdig enthousiasme zijn ze echter nog niet kwijt, dus krijgen we mogelijk meteen een leuke match.

