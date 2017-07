Debuterende hoofdcoach Philippe Clement pakt na knotsgekke tweede helft een punt bij Racing Genk

Genk trok meteen na de aftrap ten aanval, maar dat leidde niet tot uitgelezen kansen. Op het kwartier was er dan toch een grote mogelijkheid voor nieuwkomer Benson, na dom balverlies in de defensie van de bezoekers. De vleugelaanvaller plaatste zijn schot echter naast de kooi van Goblet.

Aan de overzijde was Moriaka gevaarlijk na geklungel van Brabec. De Japanner vond echter geen ploegmaat om aan te spelen. Cools kreeg dankzij voorbereidend werk van Gano de beste kans in het eerste halfuur, maar zag zijn poging door een Genks been in hoekschop gaan.

Genk miste de creativiteit van Pozuelo en kon enkel nog dreigen via een vrije trap van Malinovskyi. Brabec zorgde ervoor dat Gano de bal niet voorbij Jackers kon leggen, maar net voor de rust was het dan toch raak. Morioka spleet de Genkse defensie met een heerlijke pass en Myny schuifde de bal onder Jackers, 0-1.

Ampomah dreigde nog met een schot dat nét over ging, maar Genk moest met een achterstand de kleedkamers in. Maar net na de pauze moest Genk - met Schrijvers in de plaats van Benson - een nieuwe opdoffer verwerken. Ampomah kreeg te veel vrijheid op links, Gano zette de 0-2 op het scorebord.

Het was een opdoffer die Genk moeilijk kon verwerken. Enkel een bedrijvige Trossard acteerde op niveau, verder was het allemaal net dat tikkeltje te slordig. Genk kwam nauwelijks aan kansen en ook de inbreng van Maehle en de Spanjaard Naranjo bracht daar eerst weinig verandering in.

Maar die laatste kreeg in de 70e minuut dan toch de nodige ruimte om aan te leggen en zag zijn schot in de verste hoek verdwijnen. Genk deed weer helemaal mee. Goblet ging goed plat op de kopbal van Samatta, maar tien minuten voor tijd was de gelijkmaker daar.

Genkse ommekeer

Samatta liet Goblet kansloos met zijn kopbal, nauwelijks twee minuten later stond Genk zelfs op voorsprong. Schrijvers legde de 3-2 naast Goblet, na goed voorbereidend werk van Samatta. Waasland-Beveren leek zonder punten naar huis te moeten, maar in de blessuretijd was de onvermijdbare Gano er met zijn tweede van de avond. 3-3 en zuur puntenverlies voor Racing Genk.