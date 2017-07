Kan KRC Genk het seizoen in stijl openen tegen Waasland-Beveren?

Na het gelijkspel van vorige week in de galawedstrijd tegen Everton, is het vanaf zaterdag 'moneytime' voor Racing Genk. De ploeg van coach Albert Stuivenberg opent het nieuwe voetbalseizoen thuis tegen Waasland-Beveren. Na het missen van play-off 1 vorig seizoen, is de missie van Genk het komende seizoen duidelijk: play-off 1 wél halen en een ticket voor Europees voetbal bemachtigen.

Goed nieuws voor de Genk-fans: Pozuelo blijft

Genk zag onder meer Timothy Castagne en Mathew Ryan vertrekken, maar de belangrijkste transfer was eigenlijk de contractverlenging van Alejandro Pozuelo. De Spaanse middenvelder tekende bij tot medio 2021. Hij moet zijn ploeg op sleeptouw nemen en mee voor nieuwe successen zorgen.

Het wordt ook uitkijken naar de jonge talenten Marcus Ingvartsen (overgekomen van Nordsjaelland) en Manuel Benson, vorig seizoen één van de smaakmakers uit 1B bij Lierse.

Bij de bezoekers uit het Waasland begint kersverse coach Philippe Clement aan zijn eerste opdracht als T1. Maar er is duidelijk nog werk bij Waasland-Beveren, dat de vorige seizoenen vaak mee een hoofdrol speelde in de degradatiestrijd.

Met Ibrahima Conté en Steeven Langil zag het twee belangrijke voorspelers vertrekken - beiden werden gehuurd van respectievelijk KV Oostende en Legia Warschau - dus is het koffiedik kijken wat de eerste wedstrijden zullen brengen. Meteen verrassen op het veld van Genk zal dus erg moeilijk worden.