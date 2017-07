Dennis geeft visitekaartje af en loodst tienkoppig Club Brugge naar ruime zege in Lokeren

Na een deugddoende vakantie - ja, ook voor ons -, een pittige voorbereiding en een Europese pot met twee gezichten, moest Club Brugge op speeldag 1 van het seizoen meteen aan de bak in het Waasland. Vertrouwen tanken, dat was de bedoeling.

Vossen in de ploeg, snelle voorsprong voor Club

Ivan Leko voerde bitter weinig wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd tegen Basaksehir. Enkel en alleen Jelle Vossen kwam in de ploeg, Jeremy Perbet begon op de bank. Club Brugge nam de wedstrijd onmiddellijk in handen en dat loonde al in minuut vijf.

Bij de tweede hoekschop van de partij was het raak. Aan de tweede paal zette Mechele zijn hoofd tegen de bal en had Verhulst geen redding meer in huis: 0-1 en de papieren met het tactische plan van Lokeren mochten toen al door de versnipperaar gehaald worden.

Dennis geeft ook in competitie visitekaartje af

En dan moest de wedstrijd van ene Emmanuel Bonaventure Dennis nog beginnen. Diegenen die hem nog niet kenden, kennen hem nu wél. De Nigeriaan faalde oog in oog met Verhulst niet en maakte er niet veel later – een één-tegen-één-situatie met de goalie van Lokeren vanuit de andere hoek – zelfs 0-3 van.

Boeken dicht? Ja, dat wel. Maar nog niet op slot, want rond het halfuur liep Palacios domweg tegen rood aan toen hij de doorgebroken Hupperts neertrok. Club Brugge nam wat gas terug en plooide terug, maar Lokeren kwam er voor het rustsignaal niet door. Rusten deden beide ploegen dan ook met een 0-3-tussenstand op het scorebord.

(Lees verder onder de foto's)

Een eigen doelpunt, ook dat nog voor Lokeren

Lokeren kwam met hernieuwde moed en een duidelijke drang naar voren uit de kleedkamer, maar het zat ook niet mee voor de Waaslanders. Nadat Engels een voorzet voor doel kopte, werkte invaller Miric de bal tegen de touwen. Hij werd ingebracht om te scoren, maar deed de verkeerde netten trillen.

Vlietinck mocht na de pauze opdraven in de plaats van Dennis, die wat last aan de knie had en ook rust krijgt voor de belangrijke terugmatch tegen Basaksehir. En op het uur mocht zelfs oude krijger Timmy Simons invallen. Leko haalde met Refaelov zijn spelmaker naar de kant en gooide de match op slot.

Opdracht volbracht voor Club Brugge, Lokeren heeft nog werk

Lokeren probeerde dan wel, toch was de ploeg van Kristinsson nooit bij machte om er nog een wedstrijd van te maken. Er werden heel wat lange ballen richting De Sutter en Miric gepompt, maar Horvath en zijn verdediging bleven uiteindelijk iedere keer overeind.

Het laatste fluitsignaal, dat was waar beide ploegen meer dan een halfuur op zaten te wachten. De match sleepte zich naar de laatste drie ademstoten van ref Delferière, die zijn eerste wedstrijd in de competitie tot een goed einde bracht. Als het goed is mag het ook gezegd worden. Club Brugge op 1 en Lokeren op 16, de kans is reëel dat het zondagavond nog steeds zo zal zijn.