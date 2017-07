Sterk Moeskroen stunt meteen bij Oostende! Hoezo, degradatiekandidaat?

KV Oostende mocht na de mooie prestatie op Marseille voor eigen publiek het seizoen openen tegen Moeskroen. Een eitje, dachten velen na Oostende in het zuiden van Frankrijk te zien acteren hebben. Wat zou degradatiekandidaat Moeskroen daar in godsnaam tegenover kunnen stellen?

Drie wissels

Toch begon Oostende, dat met Lombaerts, Vandendriessche en Jonckheere drie wissels doorvoerde ten opzichte van donderdag, zwak aan de wedstrijd. Moeskroen liet daarentegen leuke dingen zien en lijkt alweer het huiswerk klaar te hebben.

Met Olinga en Mohamed beschikt het over vaardige flanken, en in dat middenveld met Aidara en Govea zit ook muziek. Bovendien loopt daar voorin met Standard-huurling Bolingi een uitstekende spits rond. Hij kwam in de eerste helft al vaak in het spel voor.

Sterke Bolingi doet het, Smiling Assassin mist alles

Na een teleurstellende eerste helft stond de 0-0 nog steeds op het bord, daar in de Versluys Arena. Na de koffie kregen we toch wat meer hete standjes voor doel. Musona ging doelman Butez voorbij, maar de Smiling Assassin maakte het deze keer níét af. Hij kreeg er haast automatisch kramp in de benen van, zo'n grote kans was het.

Wanneer je de kansen laat liggen, is het vaak aan de overkant bingo en Olinga ging in de vijfde versnelling voorbij een stuntelende Kevin Vandendriessche. Hij schilderde de bal vlotjes op het hoofd van Bolingi die niet twijfelde.

Rood Siani

0-1 en dus moest er bij Oostende iets gaan gebeuren. El Ghanassy en later Banda en Zivkovic werden voor de leeuwen gegooid en vooral die eerste zorgde voor wat dreiging. Scoren bleek echter moeilijk voor de Kustboys, zeker toen Siani aan de noodrem moest hangen bij Amallah.

Boucaut toonde prompt de rode kaart aan de Oostendse aanvoerder. Musona miste nog een dot van een kans, maar het was helemaal over en out ondanks 5 minuten extra tijd. Een opdoffer voor de Kustboys, meteen een belangrijke driepunter voor de Henegouwers.