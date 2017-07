Seizoensstart in mineur voor AA Gent: Buffalo's verslikken zich na zinderende tweede helft in STVV

De seizoensopener deed de tribunes van Stayen niet vollopen. Nochtans kreeg Sint-Truiden op deze zonovergoten zomerdag met AA Gent een titelkandidaat over de vloer. De Buffalo's kochten deze mercato al stevig in, maar bleven donderdag wel op een 1-1-gelijkspel steken tegen het Oostenrijkse Altach.

Rinne vervangt Kalinic

En dus greep Hein Vanhaezebrouck in. De Gentse T1 wisselde Mamadou Sylla voor mister Europe Kalifa Coulibaly, de geblesseerde Lovre Kalinic voor Jacob Rinne en hij gaf de wederoptredende Franko Andrijasevic een basisstek. Zijn collega in de andere dug-out koos voor een 4-4-2 met Igor Vetokele en Babacar Gueye samen in de spits.

De bezoekers dicteerden de wet in de openingsfase, maar concreet doelgevaar leverde dat lange tijd niet op. Ook niet toen de Truiense defensie enkele malen ging klungelen. De communicatie tussen Lucas Pirard en zijn nieuwe achterhoede staat overduidelijk nog niet op punt.

Instinct van Andrijasevic

De beste kans volgde iets voorbij het halfuur. Spitsen Vetokele en Gueye gingen samen in de aanval. Die laatste vond ook de ruimte om te schieten, maar Rinne stond pal. Net op het moment dat de Kanaries in de match kwamen, hing de 0-1 tegen de touwen. Andrijasevic glipte op aangeven van Anderson Esiti door de buitenspelval. Uit een schuine hoek etaleerde de Kroaat meteen zijn neus voor goals.

Gent nam ook in het tweede bedrijf het heft in handen. Pirard hield met een zweefduik Danijel Milicevic van de 0-2. De Haspengouwse gelijkmaker viel dan ook uit de lucht. Alexis De Sart gooide de bal in de zestien. Igor Vetokele troefde in de lucht Siebe Horemans af: 1-1.

Twee goals in drie minuten

De vlam zat nu in de pan en we kregen een zinderend slot. Cristian Ceballos, tot dan onzichtbaar, dook de zestien in en joeg het leer hoog in het dak van het doel. De Gentse reactie volgde drie minuten later, toen Samuel Gigot prima inliep op de vrijschop van Milicevic.

Beide ploegen gingen nog vol voor, met STVV dat aan het langste eind trok. Alweer Ceballos zag en vond een klein gaatje naast Rinne: 3-2. De eerste topploeg die op Stayen passeerde, ging zo ten onder.