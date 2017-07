Gloednieuw STVV weet straks meteen waar het staat, Gent maakt zich zorgen om zijn nummer 1

De Kanaries zagen deze zomer sterkhouders als Gerkens, Peeters en Djené vertrekken. En ook coach Leko maakte promotie met een oversteek naar Club Brugge.

Zijn vervanger werd verrassend genoeg de Spanjaard Marquez, die het nieuwe STVV met jongens als Gueye, Asamoah en Ayala zal moeten kneden. Een andere nieuwkomer Antunes sukkelt nog met een blessure. Bezus heeft nog een trainingsachterstand.

Gent trok deze zomer alle registers open op de transfermarkt. De kampioen van 2015 ging niet alleen Sylla weghalen bij Eupen, het verbrak nog maar eens zijn transferrecord met de Kroatische middenvelder Andrijasevic.

Afgelopen donderdag bleven de blauwhemden op een 1-1-gelijkspel steken tegen het Oostenrijkse Altach in de derde voorronde van de Europa League. Nummer 1 Kalinic brak bovendien zijn teen en is onzeker voor de verplaatsing naar Stayen. Zonde voor Vanhaezebrouck en co, die wel Andrijasevic recupereren. Thoelen of Rinne maakt dus mogelijk zijn rentree.

