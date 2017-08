Basaksehir is meer dan een klasse te sterk voor Club Brugge, dat 90 minuten nagenoeg niets klaar krijgt

De klinkende 0-4-overwinning van zaterdag op Daknam gaf de Brugse burger moed. Ivan Leko liet dezelfde basisploeg staan, op Touba voor de afwezige De Bock na. Een felle start verijdelen was de boodschap voor de bezoekers uit West-Vlaanderen, maar na 7 minuten viel dat plan in duigen.

Twee sterren vinden elkaar

Clichy vond met een gemeten voorzet Adebayor. Denswil en Horvath hadden geen verhaal tegen de buffelstoot van de Togolees. Een héérlijke aanval van de twee sterren op retour. De moed waarvan sprake zonk de Bruggelingen meteen in de schoenen.

De hoop van de bezoekers rustte op de schouders van Emmanuel Dennis, goed voor twee goals tegen Lokeren. De Nigeriaan zat echter in de zak van de Turkse defensie, net als de onzichtbare Jelle Vossen.

Bijna 3-0 halfweg

De thuisploeg dicteerde de wet voor de pauze en bleef dreigen. De Uilen werden bovendien gediend door Brugs mistasten achterin. Adebayor legde prima breed tot bij Visca, die verwoestend uithaalde: 2-0. Met de rust in zicht bleef de alarmbel luiden. Diezelfde Visca knalde deze keer op de paal. Club was werkelijk nergens voor de pauze.

Touba getorpedeerd

Ivan Leko greep in door Refaelov te vervangen voor Vanaken en niet veel later Dennis voor de wederoptredende Diaby. Maar die wissels brachten geen zoden aan de dijk. Bovendien kreeg blauw-zwart geen penalty toen Touba omver getorpedeerd werd door doelman Volkan. De beste kans volgde overigens even voordien via de in Roubaix geboren vleugelverdediger. Zijn kopbal ging een halve meter naast.

Dichter bij een treffer kwam Club niet meer. Aan de overzijde bleef Adebayor in z'n eentje de defensie aan de praat houden. Dit Basaksehir bleek een maat te groot voor de Belgische vicekampioen, die naar de laatste voorronde van de Europa League moet.