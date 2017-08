Oostendse kapitein weet wat er moet gebeuren en blikt vooruit: "Geen cadeautjes meer geven"

door Manuel Gonzalez



Voorbeschouwing KV Oostende-Olympique Marseille

Foto: © photonews

Vanavond weten we of het Europese sprookje van KV Oostende nog een ronde verder gaat of niet. De opdracht is duidelijk, maar aartsmoeilijk. Met twee goals verschil winnen.