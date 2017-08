Gefrustreerd Gent komt tweemaal slecht uit de kleedkamer en ligt uit Europa

Enkele opvallende namen in de opstelling van de Buffalo’s: ten eerste stond Damien Marcq, ondanks zijn barslechte heenmatch, opnieuw in de basis. Verder namen Andrijasevic en Coulibaly de plaats in van Kubo en Sylla ten opzichte van vorige week.

Weer van dat

Het matchbegin leek - spijtig genoeg voor Gent - op dat van vorige week in de Ghelamco Arena. Altach kwam als de enthousiastste ploeg naar buiten en Gent was er met het kopje nog niet helemaal bij. Na tien minuten was het dan ook al prijs.

Op het middenveld stond niemand op te letten en de bal werd hoog in de lucht gelanceerd. Ngamaleu toonde zich sneller dan Asare en kon de bal over de uitgekomen Rinne wippen. Opnieuw 1-0 voor de Oostenrijkers.

Gent kreeg wel kleine kansjes: de grootste was toen Coulibaly een losgelaten vrije trap in de rebound niet binnen het kader kreeg. Toch kregen ze lang niet echt grip op de Oostenrijkers en de frustratie begon naar buiten te komen. Op een dikke tien minuten pakten vier Buffalo's een geel karton.

Ommekeer in de maak?

Altach bleef de gevaarlijkste ploeg en Rinne moest enkele keren een zeer nodige redding maken. Maar dan net voor de rust: penalty voor Gent! Coulibaly ging neer in de zestien, Milicevic zette de strafschop feilloos om. 1-1 bij de rust en alles kon nog.

Nóg een dramatische start...

De tweede helft kon onmogelijk slechter beginnen voor Gent, want Mitrovic pakte binnen de vijf minuten zijn tweede geel. Hij kon de pijlsnelle Ngamaleu niet bijhouden en haalde hem neer net buiten de zestien. Nog minstens 40 minuten met tien man voort.

Marcq nam zijn plaats centraal achteraan in, Vanhaezebrouck dacht nog niet meteen aan wisselen. Duidelijk even zoeken voor de tien overgebleven geelhemden.

Maar de wissel moest er toch komen, want nieuwkomer Andrijasevic kwam na een harde botsing slecht neer en moest op een draagberrie van het veld. Sylla kwam hem vervangen.

Niet te houden

Gent werd helemaal teruggedrukt en op de duur was het dweilen met de kraan open. Het kwam eerst nog héél goed weg op een onbegrijpelijke misser van Aigner, maar in minuut 77 was het wel prijs. Met een weliswaar prachtig schot in de rechterbovenhoek was Rinne compleet kansloos.

Weg Europa

Ze probeerden nog in de tegenaanval te gaan, maar tevergeefs. De countergoal van Altach zat er eerder aan te komen en dat gebeurde ook. In de 88ste minuut passeerde Dobras eenvoudig de verdediging en zo kon hij de bal naast Rinne binnenschuiven. Drie tegen één, oftewel: over and out.

Geen Europese 'overzomering' dus voor Gent, en dat na de vele successen in de voorbije jaren. Crisis? Zover is het misschien nog niet, maar er zal toch heel wat moeten veranderen in de Arteveldestad.