Kan Gent de favorietenrol in Oostenrijk wél waarmaken?

Geen vroeg tegendoelpunt slikken was de boodschap, maar na vijf minuten keek Gent al tegen een achterstand aan. Gelukkig voor de Buffalo’s kon Mr. Europe Kalifa Coulibaly de scheve situatie nog rechttrekken.

Uit de openingsmatch in de competitie kan ook weinig vertrouwen getankt worden, want STVV kwam als winnaar van het veld (3-2). De verdediging zal donderdagavond toch meer op punt moeten staan als Gent wil ‘overzomeren’.

We hebben thuis nagelaten een betere uitgangspositie af te dwingen, dus we zullen het hier goed moeten doen om de kwalificatie te forceren – Hein Vanhaezebrouck